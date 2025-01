Atp Montpellier 2025 | Bellucci avanza al secondo turno Pouille ko in due set

Leggi su Sportface.it

Prima vittoria dell’anno a livello Atp per Mattia. L’azzurro ha cominciato con il piede giusto la sua avventura nel torneo Atp 250 dibattendo in due set Lucascon il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti di incontro. Il classe 2002 di Busto Arsizio attende ora aluno tra il qualificato statunitense Alex Kovacevic e il belga David Goffin, che si sfideranno nella giornata di domani. Gara molto solida di, che nonostante le dieci palle break concesse non hai mai perso undi servizio, trovando poi i giusti colpi per mettere in difficoltà il transalpino, già campione anel 2018.La cronaca diIl primo set scorre via rapido, e a farla da padrone sono i servizi. La svolta arriva nel sesto game, dove l’atleta italiano è molto lucido e salva ben quattro chance di break; l’equilibrio si spezza dunque nel gioco successivo, quandoaccusa il colpo e cede il servizio a causa di qualche errore di troppo.