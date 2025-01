Game-experience.it - Xbox, tenere i giochi esclusivi “non funziona” per Microsoft, ammette Phil Spencer

, capo diGaming, ha ufficialmente annunciato un cambio di strategia per il colosso di Redmond, abbandonando il modello tradizionale delle esclusive. Durante un’intervista con Destin Legarie,ha sottolineato chepernon è più un’opzione praticabile per loro.Proprio per questo motivo la società americana intende rendere i propri titoli disponibili su più piattaforme, come PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, così da raggiungere un pubblico più ampio e garantire il successo economico dei propri.Come leggiamo su Eurogamer, secondoquesta scelta non solo rafforza l’identità di, ma rappresenta anche una necessità per l’intera industria videoludica. Il dirigente ha infatti evidenziato come il settore stia affrontando sfide economiche e creative che richiedono un approccio più inclusivo, ragion per cui rendere iaccessibili su più dispositivi non è solo una questione di business, ma anche un modo per assicurarsi che le grandi esperienze interattive continuino a prosperare.