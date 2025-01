Oasport.it - Wout van Aert sarà ai Mondiali di ciclocross. Sfida con Mathieu Van der Poel

vancontroVan der: nuovo atto. Il duello è pronto a ripetersi il prossimo 2 febbraio sul percorso del Mondiale 2025 dia Liévin, in Francia.Dopo un 2024 travagliato, fatto di tante cadute in strada e di lunghi infortuni, vansembra aver ritrovato la tranquillità necessaria per far vedere a tutti il suo valore in bici.Il corridore della VismaLease a Bike, secondo nella gara di Coppa del Mondo a Maasmechelen, lo scorso 25 gennaio, intervistato dai media ha affermato: “Mi sento bene in questo momento e il mio inverno è andato bene – le parole del belga, riportate da SpazioCiclismo -. Andare alla gara iridata è stato un pensiero che mi è entrato nella mente solo recentemente e dopo la gara di Maasmechelen, insieme al Commissario tecnico del Belgio e al mio allenatore alla VismaLease a Bike, abbiamo deciso di competere”.