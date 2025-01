Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, Lega presenta nuova struttura cittadina: il forum a Vito ‘mister 100.000 voti’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCon 19 responsabili di quartiere e un coordinamento cittadino di 11 persone, laprova arsi a. “Una scelta rivoluzionaria” dice l’ex europarlamentare Enzo Rivellini, neo coordinatore, allazione in consiglio comunale. Il nuovo assetto locale nasce dal patto federativo tra il Carroccio eCapitale, associazione politico culturale di Rivellini. Nell’aula di via Verdi, il gruppo leghista conta già tre consiglieri (Rosaria Borrelli, Domenico Brescia e la responsabile enti locali Bianca D’Angelo). “Avremo anche undelle idee – annuncia il coordinatore -, perché siamo ad una vigilia elettorale importante, non solo le Regionali ma anche le Comunali”. A guidare l’organismo sarà Alfredo, l’excentomiladella Dc, poi deputato pure con Forza Italia.