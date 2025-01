Ilgiorno.it - Un incontro fra imprese e Comune

Oltre 30 realtà imprenditoriali hanno risposto all’invito delper partecipare all’iniziativa di studio e confronto “Corsico al futuro”. Il sindaco Stefano Ventura, l’assessore Maurizio Magnoni e il consigliere Roberto Masiero (delega al Marketing territoriale) hanno accolto gli imprenditori del territorio per un "proficuo confronto – ha sottolineato Magnoni –: abbiamo recepito le istanze presentate, raccolto i suggerimenti e lavoreremo per trovare soluzioni e per continuare su questa strada collaborativa". All’ha partecipato anche Assolombarda con Elena Milanesi degli Affari Istituzionali, delegata dalla presidente di Zona Sud Ovest di Assolombarda, Lara Botta. "Facilitare il dialogo trae amministrazioni comunali e concorrere allo sviluppo di partnership pubblico privato per lo sviluppo locale - evidenzia Botta - è tra le nostre priorità.