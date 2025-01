Movieplayer.it - Super Bowl: ecco alcuni trailer che potrebbero debuttare durante il grande evento sportivo

Leggi su Movieplayer.it

L'più importante negli Stati Uniti regala sempredeipiù attesi della prossima stagione Ildi quest'anno si terrà al Caesarsdome di New Orleans, in Louisiana, il 9 febbraio e, come di consueto, è attesa tutta una serie di grandi debutti frae spot pubblicitariquello che è l'più seguito al mondo. Dopo un anno sostanzialmente deludente per quel che riguarda i cinecomic, il 2025 si preannuncia come molto più promettente per questo genere. Il regista James Gunn ha già confermato che vedremo qualcosa di nuovo diman del DCU (probabilmente legato a Krypto)il Puppye, grazie a Cryptic HD Quality, è spuntata una .