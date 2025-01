Nerdpool.it - Stranger Things: per Wolfhard l’ultimo giorno di riprese è come un classico Pixar (e già ci emoziona)

Leggi su Nerdpool.it

è una delle serie più amate di Netflix, e l’ultima stagione è senza dubbio la più attesa dai fan. Dopo un decennio dal suo debutto, ledella quinta stagione si sono concluse il mese scorso. Oltre all’entusiasmo generale per vederefinirà la storia, anche il cast si è mostrato moltoto. In una recente intervista con Variety per promuovere il suo film The Legend of Ochi prodotto da A24, Finn(che interpreta Mike Wheeler) ha condiviso i suoi pensieri sulla conclusione di, il progetto che ha dato il via alla sua carriera. Ha persino paragonato il tutto a uno dei film piùnti della, lasciandoci curiosi e toccati.Parlando della sua esperienza sul set,ha descrittodi“incredibilmentente.