Ilgiorno.it - Stefano Boeri e Cino Zucchi, chi sono i due architetti per cui sono stati chiesti i domiciliari

Milano, 27 gennaio 2025 – Due professionisti stimatissimi. Le loro firmein calce a una serie di interventi edificatori in tutto il mondo. E le loro vociascoltate per autorevolezza e competenza in numerosi dibattiti urbanistici sugli sviluppi di Milano, la città dove si fonda la loro attività professionale.ultimamente finiti all’attenzione dell’opinione pubblica per un’ombra gettata sul loro operato. I due, infatti,indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione cultura, che dovrebbe vedere la luce entro il 2026 nella zona di Porta Vittoria. È di oggi, lunedì 27 gennaio, la notizia che per i due la procura di Milano ha chiesto gli arresti. Chi èIl presidente Triennaledurante la conferenza stampa di lancio del progetto artistico internazionale tra Cina e Italia e del concorso Â?Futuro sostenibileÂ? presso la Triennale a Milano, 6 giugno 2024.