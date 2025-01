Biccy.it - Sorpresa, nuovi ingressi, previsioni eliminato: anticipazioni del GF

Stasera torna in tv una nuova puntata del Grande Fratello e dallesembra abbastanza ricca. Assisteremo all’ingresso di treconcorrenti (non si tratta di Artur Dainese come hanno erroneamente riportato pagine social e alcuni siti), nella casa tornerà Maria Teresa Ruta e ci saranno anche le new entry Federico e Mattia. Spazio anche per una, Jasmine Carrisi entrerà in casa per riabbracciare sua zia Amanda Lecciso (non sarà una nuova gieffina come ha scritto qualcuno).Ovviamente ci sarà anche la chiusura del televotorio e uno dei concorrenti dovrà abbandonare definitivamente il gioco, a meno che (ed è molto improbabile) non siano Lorenzo Spolverato o Shaila Gatta i meno votati. Se fosse uno dei Shailenzo a dover uscire dal GF, potrà rientrare grazie al bonus guadagnato la settimana scorsa.