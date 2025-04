Ilrestodelcarlino.it - "Servirebbero più segnali luminosi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Michele Rani, che si reca al Campus praticamente ogni mattina percorrendo la pista ciclabile, spende parole benevole verso i cambiamenti che hanno caratterizzato l’urbanistica forlivese negli ultimi anni: "Secondo me le piste ciclabili sono migliorate tantissimo qua a Forlì. Io mi trovo veramente bene e credo che la nostra città, sotto questo aspetto, stia vivendo un momento felice". Ci sono però anche alcuni nei che Michele sottolinea: "Certi attraversamenti potrebbero essere indicati meglio, magari tramite segnalazioni luminose. Inoltre in qualche punto c’è troppo affollamento a causa della compresenza di ciclisti e pedoni. Forse si potrebbe cercare di smistarli in due percorsi separati".