Ilrestodelcarlino.it - Le grandi pulizie dei lavoratori Macron

Un folto gruppo di dipendenti, con familiari e amici volontari in azione, ieri mattina nelle strade del distretto industriale della via Lunga, a Crespellano. Con pinze, sacchi neri e pettorine si è svolta così la prima edizione del Cleanup Day: la giornata straordinaria di raccolta rifiuti che ha visto, l’azienda leader europeo di abbigliamento sportivo, protagonista di un’iniziativa attenta all’ambiente dove opera quotidianamente. Una partnership istituzionale con il Comune di Valsamoggia che, dalle 9,30 del mattino, ha dato il via a un’iniziativa che promette di diventare un modello da replicare anche in altri contesti. Punto di inizio il Campus proprio appena fuori dal recinto di pertinenza aziendale, poi esteso nelle strade e nei fossi delle vie di comunicazione che si diramano dall’asse della Nuova Bazzanese, negli svincoli e nelle aree pubbliche fino alla vicina stazione della ferrovia Bologna-Vignola.