Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nei quartieri. Poca grazia alle Grazie. Villa Beer è il simbolo del degrado che avanza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è la fotografia del quartiere delle, che di, nel parco dello storico edificio, tra l’altro restaurato dalla fondazione CariVerona nel 2005, ne mostra ben. Potrebbe essere un luogo bellissimo, invece è un incubo. Anche in una giornata di sole mostra le sue ferite: l’erba alta mezzo metro, vicino a un tavolo da picnic un cestino dell’immondizia che si erge come un totem all’insegna dele dell’inciviltà, pieno zeppo di rifiuti, anche a terra, in mezzo alla vegetazione. Sopra campeggia una bottiglia di birra vuota. Un orrore. Magari qualcuno ha festeggiato, pensando bene di lasciare tutto lì. E non pulisce nessuno. Poco vicino c’è un’area riservata ai cani, ma naturalmente c’è chi preferisce liberare il proprio animale altrove, a pochi passi dai giochi per bambini.