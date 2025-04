Ilrestodelcarlino.it - L’assessore fa il pompiere: "Veniamo incontro a tutti"

"La scelta di modificare, in alcune zone della città, gli orari dell’ascolto musica è stata pensata per trovare il giusto equilibrio tra le richieste dei residenti, quelle delle attività ricettive ed economiche, quelle dei turisti ma anche quelle dei giovani". Così Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività economiche del Comune di Pesaro, spiega le regioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a modificare quest’anno l’ordinanza che riguarda l’ascolto della musica nei locali durante i mesi estivi. Quello della musica fino a tarda notte è da sempre una delle questioni più spinose dell’estate, perché coniugare la voglia di divertirsi dei giovani con le esigenze e le richieste dei residenti e di chi alloggia nelle strutture ricettive è sempre stato molto complicato. "La nuova ordinanza firmata dal sindaco Andrea Biancani – prosegue Frenquellucci - ha infatti l’obiettivo di conciliare le varie esigenze dei cittadini per una città accogliente e stimolante, che continui a promuovere eventi culturali di alta qualità, ma anche momenti di svago per".