"Il vino, la moda e la meccanica rischiano un bagno di sangue"

Non usa mezzi termini Marco Gasparri (foto), presidente imolese di Confindustria Emilia, per inquadrare il nuovo scenario delineato dall’introduzione dei dazi Usa: "In un annuncio viene sgretolato il World Trade Organization, è l’esaltazione del divide et impera. Mettiamoci nei panni degli imprenditori che gestiscono piccole e medie imprese. E’ il caos, l’incertezza. L’Italia, che esporta beni per 65 miliardi l’anno in America, sarà tra le nazioni più penalizzate". E ancora: "Le stime ballano ma è certo che l’imposizione dei dazi avrà ripercussioni pesantissime sulla nostra economia, con effetti su Pil e occupazione – rincara la dose Gasparri –. Settori chiave come il, lae ladi subire undi. Personalmente temo che la nostra capacità di ingegnarsi venga in buona parte compromessa.