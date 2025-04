Parco Nord a Niguarda | Orti e giardini per i bimbi Un angolo di campagna

angolo di natura nel quartiere Niguarda alle spalle della storica Villa Clerici a due passi dalla superstrada Milano-Meda. Uno spicchio di Parco Nord che è diventanto un punto di riferimento per i residenti della zona. Attrezzato con campo giochi, tavoli da ping pong e anche un'area con gli Orti. Una zona verde che, in occasione delle festa della vicina scuola, diventa il fulcro del quartiere. Lo conferma anche Simone Vantini, che abita nella zona e frequenta abitualmente il Parco. "Questa è una bella zona della città, perché è una via di mezzo tra la metropoli e la campagna. Siamo vicini alla città e abbiamo tutti i servizi, però c'è tanto verde e abbiamo la possibilità soprattutto coi bambini di stare all'aria aperta. E poi siamo dentro Milano ma c'è ancora l'anima di un paese.

