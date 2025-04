Ilrestodelcarlino.it - Pd, corsa alla segreteria comunale. Uba lancia la sfida: "Ora si cambia. Torniamo a parlare coi cittadini"

Il piglio è quello del riformismo dinamico di chi vuole tentare di dire la sua "al di fuori delle vecchie logiche che hanno governato il partito". Alle spalle la bandiera dell’Europa e, ancora più indietro, il ponte dedicato ad Altiero Spinelli. Leonardo Uba tenta la scalatasegretaria del partito sotto l’egida dell’Officina Pd. "Non è una corrente, ma il risultato di una riflessione fatta all’interno del circolo e soprattutto con i giovani". L’esito ha portato al suo passo avanti per tentare di "dare una nuova leadership al partito". Il congresso è quelloe si dovrebbe concludere entro giugno. La prospettiva analitica del neo candidato – che a questo puntoGiada Zerbini, uscita nei giorni scorsi sulle nostre pagine dichiarando lo stesso intendimento – è quella di un neo iscritto (ha la tessera dal dicembre 2023) che vuole dire la sua "partendo dal confronto non solo con gli iscritti, ma soprattutto con le persone che vengono da fuori".