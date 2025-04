Ilfoglio.it - Emanuela Marinelli, una vita con il mistero della Sindone

Vexatissima quaestio: quasi nulla divide piùdi Torino, il lenzuolo di lino su cui secondo i credenti il corpo di Cristo morto lasciò la sua impronta; o un’immagine realizzata con procedimenti artificiali secondo gli scettici, per alcuni non databile prima del 1260. Fatto sta che nessun esame chimico o fisico riesce a spiegare definitivamente come si sia impressa sulla stoffa quella sorta di proiezione ortogonale. La studiosa romanaha dedicato la maggior partealla. Ha pubblicato ventitré libri, tenuto più di cinquemila conferenze ed è docente ospite di uno specifico corso nella laurea magistrale in Scienze Religiose all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Quando nacque il suo interesse? Nell’Anno Santo 1975, perché vidi nella vetrina di una libreria una foto del volto