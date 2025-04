Ilgiorno.it - I venti di guerra e la saggezza di Trilussa

Rita ParsiIn questi giorni, drammaticamente segnati dalla “dei dazi”, mi veniva in mente una, a dir poco premonitrice, poesia didal titolo: “Ninna nanna della”. Nella lingua del dialetto romanoscrive: “Fa’ la ninna, cocco bello finchè dura sto macello”. (Il macello ovvero il massacro era quello della primamondiale). “Fa’ la ninna che domani - ovvero dopo i disastri causati da ogni- rivedremo li sovrani che se scambiano la stima buoni amichi più di prima. E riuniti tra di loro, senza l’ombra di un rimorso ce faranno un bel discorso sulla Pace e sul lavoro per quel popolo coione risparmiato dal cannone". È la consapevolezza di(che, se vogliamo, può diventare anche, la nostra!) relativamente al fatto che “la gente si scanna per un matto che commanna” e che “quer covo d’assassini che c’insaguina la terra sa benone che la- anche quella dei dazi, s’intende! - è un gran giro di quattrini che prepara le risorse per i ladri delle Borse!”.