LIVE F1 GP Giappone 2025 in DIRETTA | Verstappen al comando Hamilton inizia la rimonta con una diversa strategia

DIRETTA LIVE7° giro/53 L'altra Red Bull, quella di Tsunoda, si trova in 13ma posizione.Questo dice tutto sulle qualità di Verstappen.6° giro/53 Sta dominando Verstappen: 1.7 su Norris. Per ora il pilota sta avendo la meglio sulla macchina.6° giro/53 Hamilton affianca Hadjar sul rettilineo e lo passa all'interno alla prima curva. L'inglese è settimo e si trova a 2.1 da Antonelli.5° giro/53 Hamilton in procinto di attaccare Hadjar.5° giro/53 Allunga Verstappen: 1.4 su Norris. Che a sua volta deve guardarsi da Piastri, distante 8 decimi.5° giro/53 Verstappen comanda con 1.1 su Norris, 2.0 su Piastri, 3.4 su Leclerc e 4.3 su Russell. Antonelli è sesto a 5.8, Hamilton ottavo a 7.7.4° giro/53 Russell inizia a farsi vedere negli specchietti di Leclerc. Hamilton a 8 decimi da Hadjar.

