Istat frenano i consumi -25% su base annua

Laspunta.it - Istat, frenano i consumi, -2,5% su base annua

Leggi su Laspunta.it

I dati diffusi dasulle vendite al dettaglio confermano, ancora una volta, la crescente difficoltà delle famiglie italiane. A febbraio, le vendite risultano stazionarie in volume sumensile, mentre susi registra un calo del -2,5% in volume e del -1,5% in valore: si tratta della flessione più ampia degli ultimi dieci mesi.Un segnale inequivocabile che le famiglie si trovano in una situazione in molti casi critica, che le costringe a un numero crescente di rinunce e sacrifici. “Come denunciamo, da tempo secondo le ultime rilevazioni dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, queste ultime riducono il consumo di carne e pesce (-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati); tagliano idi frutta e verdura (-2,4%); ricercano sempre più assiduamente offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini); di rivolgono più di frequente ai discount (+12,1%).