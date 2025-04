Costruiamo il futuro Ci sono tanti premi per le associazioni della provincia

premio Costruiamo il futuro è pronto a tornare in Valtellina per la sua sesta edizione. L’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro dal 2003 distribuisce premi in diverse province della Lombardia sotto forma di assegni e forniture sportive a numerose associazioni. Per raccontare nei dettagli contenuti e novità dell’edizione di quest’anno, è stata organizzato un incontro che si terrà mercoledì 9 aprile, alle 11.30, in Comune. Ilgiorno.it - “Costruiamo il futuro“. Ci sono tanti premi per le associazioni della provincia Leggi su Ilgiorno.it llilè pronto a tornare in Valtellina per la sua sesta edizione. L’iniziativa solidale promossa dalla Fondazioneildal 2003 distribuiscein diverse provinceLombardia sotto forma di assegni e forniture sportive a numerose. Per raccontare nei dettagli contenuti e novità dell’edizione di quest’anno, è stata organizzato un incontro che si terrà mercoledì 9 aprile, alle 11.30, in Comune.

Premio Costruiamo il Futuro, donati 58mila euro a 38 associazioni. Primavera si fa green! Costruiamo insieme a te un futuro di energia!. Costruiamo il Futuro: tutte le associazioni di Monza e Brianza premiate, medaglia d'oro a Sabrina Schillaci. Il Premio Costruiamo il Futuro cresce ancora: distribuiti 113mila euro in Brianza alle piccole associazioni che fanno del bene al territorio. Costruiamo il Futuro: premiate 60 associazioni del territorio. Merate: il premio "Costruiamo il futuro". La cerimonia. Ne parlano su altre fonti

“Costruiamo il futuro“. Ci sono tanti premi per le associazioni della provincia - ll premio Costruiamo il Futuro è pronto a tornare in Valtellina per la sua sesta edizione. L’iniziativa solidale ... (ilgiorno.it)

La chiusura di Tipicità: “Costruiamo il futuro” - Fermo, 10 marzo 2025 – Quello che succede a Tipicità sono ... futuro partendo da radici sicure, dalle nostre tradizioni, da quello che sappiamo fare. “Il futuro non si prevede, si costruisce ... (msn.com)

Forum su prevenzione e ricerca: “Costruiamo insieme un futuro più sano” - Ci sono battaglie che si combattono in silenzio ... la possibilità di vivere con dignità. Unisciti al cambiamento: costruiamo insieme un futuro più sano Questo forum non sarà solo un evento. Sarà un ... (nursetimes.org)