Pietrobono il Tar respinge il ricorso della società

Pietrobono”: il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso della società che si era opposta al provvedimento di acquisizione del Comune di Frosinone, volto alla conclusione di una procedura espropriativa iniziata negli anni 60, all’epoca non perfezionata tramite il necessario decreto ad hoc. Il tribunale, nella sentenza pubblicata, ha evidenziato come gli atti adottati dall’amministrazione Mastrangeli per salvaguardare la Pietrobono fossero “immuni da aspetti di erroneità e illogicità” e fossero idonei invece a mettere in luce “l’interesse pubblico al mantenimento dell’edificio scolastico in considerazione della sua funzione anche sociale nel contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche del plesso; l’impercorribilità di opzioni alternative; l’adeguata considerazione dell’interesse pubblico alla luce di quello privato, ovviamente limitato alla considerazione del solo soggetto direttamente attinto dal provvedimento”. Laspunta.it - Pietrobono il Tar respinge il ricorso della società Leggi su Laspunta.it Acquisizione sanante del fondo su cui insiste la “”: il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto ilche si era opposta al provvedimento di acquisizione del Comune di Frosinone, volto alla conclusione di una procedura espropriativa iniziata negli anni 60, all’epoca non perfezionata tramite il necessario decreto ad hoc. Il tribunale, nella sentenza pubblicata, ha evidenziato come gli atti adottati dall’amministrazione Mastrangeli per salvaguardare lafossero “immuni da aspetti di erroneità e illogicità” e fossero idonei invece a mettere in luce “l’interesse pubblico al mantenimento dell’edificio scolastico in considerazionesua funzione anche sociale nel contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche del plesso; l’impercorribilità di opzioni alternative; l’adeguata considerazione dell’interesse pubblico alla luce di quello privato, ovviamente limitato alla considerazione del solo soggetto direttamente attinto dal provvedimento”.

Frosinone – "Pietrobono": il Tar respinge il ricorso contro il Comune.

