Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 6 aprile

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Gli auguri di buona fortuna arrivano oggi dalla Luna passata in Leone, segno del cuore, che accende anche il vostro cuore. Venere ansiosa di vedervi innamorati di nuovo, se non avete nessuno, mette in evidenza il vostro sex appeal che sembrava sparito ultimamente a causa di Marte ostile. Ma tante cose nuove sono successe nella vostra vita che si sta avviando verso Pasqua con un carico dipositive. Tutti i semi gettati cadono su un terreno fertilissimo. Toro Luna in Leone si trova opposta a Plutone, un aspetto che richiede cautela nelle azioni, mette infatti sulla vostra strada un cartello con la scritta "caduta massi".