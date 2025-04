Sos dazi associazioni in allarme | Ora la sfida sono i nuovi mercati

dazi di base che gli Stati Uniti del presidente Trump hanno introdotto nei confronti dei paesi di tutto il mondo preoccupano anche il tessuto economico e produttivo di Imola e del suo circondario. E tra qualche giorno scatteranno pure i dazi reciproci che metteranno nella lista nera l’intera Unione Europea. Così, sulle rive del Santerno, le associazioni di categoria hanno alzato la soglia dell’attenzione: "Esprimiamo preoccupazione per gli effetti negativi dei dazi americani sulle imprese italiane, specialmente artigianali, micro e piccole imprese, fortemente orientate all’internazionalizzazione – spiega Luca Palladino, presidente di Cna Imola –. Questa misura rischia di dare inizio ad una possibile guerra commerciale, aggravata dalle attuali turbolenze geopolitiche. Ilrestodelcarlino.it - Sos dazi, associazioni in allarme: "Ora la sfida sono i nuovi mercati" Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’entrata in vigore deidi base che gli Stati Uniti del presidente Trump hanno introdotto nei confronti dei paesi di tutto il mondo preoccupano anche il tessuto economico e produttivo di Imola e del suo circondario. E tra qualche giorno scatteranno pure ireciproci che metteranno nella lista nera l’intera Unione Europea. Così, sulle rive del Santerno, ledi categoria hanno alzato la soglia dell’attenzione: "Esprimiamo preoccupazione per gli effetti negativi deiamericani sulle imprese italiane, specialmente artigianali, micro e piccole imprese, fortemente orientate all’internazionalizzazione – spiega Luca Palladino, presidente di Cna Imola –. Questa misura rischia di dare inizio ad una possibile guerra commerciale, aggravata dalle attuali turbolenze geopolitiche.

Dazi Usa, l’allarme delle associazioni di categoria: «Compattiamoci per salvaguardare le imprese. “Dazi avranno conseguenze pesantissime”. Sos su pesto e focaccia “taroccati”. Dazi, la preoccupazione degli Industriali spezzini: “Si rischia lo stallo, occorrono soluzioni governative ed europee”. Allarme a Reggio Emilia: decine di aziende in crisi. L’sos dei sindacati. Ne parlano su altre fonti

Sos dazi, associazioni in allarme: "Ora la sfida sono i nuovi mercati" - E tra qualche giorno scatteranno pure i dazi reciproci che metteranno nella lista nera l’intera Unione Europea. Così, sulle rive del Santerno, le associazioni di categoria hanno alzato la soglia ... (ilrestodelcarlino.it)

Dazi Usa, l’allarme delle associazioni di categoria: «Uniti per studiare soluzioni» - Donald Trump lo ha definito “il giorno della Liberazione”. Mercoledì il presidente americano ha firmato la reintroduzione dei dazi, che entreranno in vigore dal prossimo 9 aprile. Dazi che variano in ... (cronachefermane.it)

Dazi: ASSOBIBE lancia l’allarme per la categoria - (Teleborsa) - ASSOBIBE – l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia –trasferisce la preoccupazione delle imprese del comparto per ... (finanza.repubblica.it)