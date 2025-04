L’esercito dei ragazzini

Ilgiorno.it - L’esercito dei ragazzini Leggi su Ilgiorno.it Un piccolo esercito di 67 ragazzi dai 10 ai 15 anni del vivaio della scuola Villa Reale tennis Monza sarà a fianco dei grandi del tennis internazionale. Anche loro ieri sono intervenuti in grande spolvero per l’apertura della manifestazione, perché a loro tocca il ruolo di raccattapalle. Responsabile del settore agonismo della scuola è Marco Baio, che con i suoi 8 allenatori ha formato i ragazzi per la settimana di Atp Challenger. Come spiegano i coach Christian Migliorini e Mattia D’Amico Mulas, i ragazzi hanno seguito un mini corso preparatorio di quattro giorni: il primo di teoria, con Beatrice Piazza, giudice di linea che ha spiegato le regole generali del torneo, e poi tre giorni di pratica, per addentrarsi nelle modalità tecniche: la postura da tenere, come lanciare la pallina, come funzionano i cambi e il punteggio.

