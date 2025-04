Troppi pedoni sul passaggio

Elisabetta De Biaggi, studentessa universitaria, percorre la ciclabile ogni giorno per recarsi al Campus partendo dalla stazione. "Secondo me questa pista è fatta veramente molto bene: è spaziosa, larga, con un asfalto ben tenuto e colorato". Elisabetta evidenzia, però, anche alcune problematiche: "La forte presenza di pedoni talvolta intralcia il passaggio delle bici e ci sono difficoltà in alcuni attraversamenti". L'opinione complessiva di Elisabetta è comunque fortemente positiva: "Mi sento sempre sicura quando percorro la ciclabile e grazie ad essa riesco ad arrivare in facoltà rapidamente. L'aumento di questi percorsi negli ultimi anni secondo me è una cosa ottima, la approvo in pieno".

