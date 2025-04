Ilgiorno.it - La crocerossina Serena: "Apprezzate le piccole gioie"

Simonato ha compiuto 18 anni a dicembre e sarà premiata da Sergio Mattarella come Alfiere della Repubblica con altri 28 ragazzi che nel corso del 2024 "si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà". Per la brianzolaqueste sono le motivazioni: "Per l’aiuto, maturo e concreto, che presta alle persone senzatetto. La sua capacità di ascolto e di accoglienza dei più vulnerabili le ha permesso di diventare un esempio per altri volontari.è una volontaria della Croce Rossa Italiana che, con gratuità e spontaneità, tende la mano a chi ha più bisogno. Nonostante la giovane età è riuscita a coinvolgere diversi coetanei, con i quali durante le sere dei weekend va in giro per le città di Monza e Milano a prestare assistenza alle persone senza fissa dimora.