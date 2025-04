Ilgiorno.it - Nessun corteo per il 25 Aprile organizzato dal Comune. Anpi insorge

Leggi su Ilgiorno.it

L’associazione nazionale partigiani di Novate, Auser, Acli, Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione comunista e altre associazioni reclamano contro il sindaco. Il riferimento sono gli eventi del 25. "Per la prima volta in 80 anni dal lontano 1945, il prossimo 25il sindaco della nostra città, inaugurando un suo cerimoniale istituzionale che non prevede alcune comizio pubblico, non sfilerà nelpromosso dall’né prenderà la parola nel comizio che accompagna da sempre questa celebrazione., associazioni democratiche e partiti dell’opposizione non condividono questa decisione, la ritengono sbagliata, ma lasciano che siano i cittadini novatesi a giudicarla. Per noi il suo significato risulta tuttavia palese: si tratta di una forte discontinuità col passato che assume l’inequivocabile valenza politica di ridimensionare la lotta e la vittoria di popolo contro il nazifascismo", spiegano dall’