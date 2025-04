Al congresso federale della Lega 200 firme per la mozione contro l’islamizzazione di Italia ed Europa

Europa non può continuare a chiudere gli occhi di fronte all'avanzare dell'islamizzazione nelle sue città, alla diffusione di pratiche radicali incompatibili con i nostri valori e alla sistematica violazione dei diritti fondamentali delle donne. È per questo che abbiamo deciso di presentare una mozione congressuale chiara, coraggiosa e determinata a difendere la nostra identità e la libertà femminile". Così Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone, Europarlamentari della Lega, presentando la mozione congressuale A difesa dei nostri valori e della nostra identita?, contro l'islamizzazione dell'Italia e dell'Europa nel corso del congresso federale della Lega alla Fortezza da basso di Firenze."La mozione, sottoscritta da oltre 200 deLegati, nasce dalla volontà di tracciare una linea politica netta, senza ambiguità, a difesa della nostra civiltà europea, contro ogni forma di fondamentalismo", spiegano le Europarlamentari leghiste.

