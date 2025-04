Laspunta.it - Latina, Daniela Fiore nel direttivo di Anci Lazio

C’è anche la consigliera comunale di, tra i nuovi coordinatori territoriali di. La nomina è arrivata nel corso della riunione del Consigliodi, svoltasi lo scorso 2 aprile, come riconoscimento al ruolo attivo e al profilo istituzionale della consigliera nel panorama amministrativo regionale.“Ringrazio i membri del Consiglioper la fiducia accordatami – dichiara– tra i quali la Sindaca Matilde Celentano, che siede anch’essa nel. Questa nomina rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare il dialogo tra i Comuni del nostro territorio e per contribuire in modo concreto alle politiche regionali a favore degli enti locali “.In linea con le funzioni previste per il coordinamento territoriale, il ruolo offre l’opportunità di: promuovere momenti di confronto periodico tra amministratori locali dei comuni pontini per raccogliere istanze, condividere buone pratiche e coordinare azioni comuni; favorire un’interlocuzione costante con la Regionesu temi strategici come il trasporto pubblico locale, la rigenerazione urbana, il welfare di prossimità e i fondi per la transizione ecologica; valorizzare l’associazionismo territoriale, anche attraverso la partecipazione attiva alla Consultadell’associazionismo; organizzare sessioni formative per amministratori, dirigenti e funzionari comunali, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche e istituzionali delle amministrazioni locali.