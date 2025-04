Oasport.it - NBA, i risultati della notte (5 aprile): vittorie di Milwaukee e New York

Sono cinque le partiteNBA. Serata amara per Simone Fontecchio e i suoi Detroit Pistons, che sono stati sconfitti in casa dai Memphis Grizzlies per 109-103. Solamente due punti per l’azzurro in 15 minuti, con anche 4 rimbalzi, in un match che ha visto gli ospiti fare la differenza nell’ultimo quarto grazie soprattutto ad un Desmond Bane da 38 punti ed un Jaren Jackson Jr. da 27 punti e 11 rimbalzi. Ai Pistons non è bastato il ritorno in campo di Cade Cunningham, autore di 25 punti.sconfitta di Detroit ne approfitta subito, che sale al quinto postoEastern Conference. I Bucks si sono imposti dopo un tempo supplementare in casa dei Miami Heat per 121-115 con un fenomenale Giannis Antetokounmpo, che firma una tripla doppia da 36 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.