Fuoco in cucina Intossicate le vicine di casa

Alle 9 di ieri mattina in via Udine è divampato un incendio nella cucina di un appartamento al primo piano di un condominio nel Villaggio Snia di Cesano Maderno. Alcune persone sono rimaste bloccate ai piani superiori della palazzina. I Vigili del Fuoco hanno evacuato le persone rimaste bloccate ai piani superiori della palazzina. Due persone sono state Intossicate e portate in ospedale a causa della presenza di fumi dovuti alla combustione, localizzati nella tromba delle scale. Sono accorse anche le forze dell'ordine. I vigili del Fuoco invitati dalla sala operativa del Comando di Monza e Brianza avevano due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso. L'incendio è stato domato velocemente senza coinvolgere ulteriori locali adiacenti. Due donne, residenti in altri alloggi e non in quello da dove è scoppiato l'incendio, sono state trasportate in ospedale in codice giallo per una lieve intossicazione.

Fuoco in cucina. Intossicate le vicine di casa - Già indagati nell’inchiesta che ha portato in cella il 43enne ornai ex leader della curva sud del Milan, per loro ora è scattato il carcere a fronte di ulteriori accertamenti. Su SkyEcc i messaggi ... (ilgiorno.it)

Cesano Maderno: cucina in fiamme, due persone intossicate - Residenti in codice giallo in ospedale per i fumi dell'incendio che è divampato in mattinata in un appartamento di via Udine. (msn.com)

Fiamme dalla cucina. Palazzina a fuoco. Soccorse due donne rimaste intossicate - In base ai danni riscontrati, le fiamme sono comunque state contenute alla cucina, unico ambiente dichiarato poi temporaneamente inagibile al termine dell’intervento dei vigili del fuoco prima ... (ilgiorno.it)