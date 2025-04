Messa in tv 6 aprile 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Messa in tv 6 aprile 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, Canale, a che oradove vedere la Messa in tv oggi, 6 aprile 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la Messa in tv oggi, 6 aprile.In tv e streaming: orario e CanalePotete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 6 aprile 2025, alle ore 10.30 da Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Si tratta della V domenica di Quaresima. Collegamento su Rai 1 dalle 10.20. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Tpi.it - Messa in tv 6 aprile 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Leggi su Tpi.it in tv 6su Rai 1 e5:, diretta, programma,, a che oralain tv oggi, 6? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse lain tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire lain tv oggi, 6.In tv eo ePotete seguire lain diretta tv su Rai 1 oggi, 6, alle ore 10.30 da Piazza San Pietro per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Si tratta della V domenica di Quaresima. Collegamento su Rai 1 dalle 10.20. Presente anche la direttasu Rai Play.

Giubileo degli Ammalati e del mondo della Sanità, su in diretta la Messa da San Pietro. Domenica 6 Aprile –. 5-6 aprile. Appuntamenti radio e tv del weekend sulla RSI. La Promessa Anticipazioni 2 aprile 2025: Vera è una furia. Santos l'ha messa nei guai e potrebbe rifarlo!. Mare Fuori 5, le date di messa in onda di tutti gli episodi su Rai 2. Anticipazioni per la SS. Messa del 6 marzo alle 8.30 su TV 2000: dalla Cappella San Giovanni Paolo II al Policlinico Gemelli di Roma.

