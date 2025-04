Due auto a fuoco nella notte Uno dei mezzi risulta rubato e dentro c’era una cassaforte

auto a fuoco in una notte: vigili del fuoco e carabinieri operativi a Campegine e a Reggio città. Il primo intervento è partito poco dopo la mezzanotte tra venerdì e ieri. Una pattuglia dei carabinieri di Castelnovo Sotto, in servizio perlustrativo, è intervenuta in via Rimembranze a Campegine a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un’autovettura in fiamme, al cui interno era visibile una cassaforte. All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato già operativa una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, che aveva provveduto allo spegnimento del rogo. A seguito degli accertamenti è stato possibile risalire al proprietario del veicolo, residente a Cavriago, il quale ha confermato il furto della propria autovettura e di una cassaforte contenente monili in oro e denaro in contanti, rubati durante un furto subito nella sua abitazione. Ilrestodelcarlino.it - Due auto a fuoco nella notte. Uno dei mezzi risulta rubato e dentro c’era una cassaforte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Duein una: vigili dele carabinieri operativi a Campegine e a Reggio città. Il primo intervento è partito poco dopo la mezzatra venerdì e ieri. Una pattuglia dei carabinieri di Castelnovo Sotto, in servizio perlustrativo, è intervenuta in via Rimembranze a Campegine a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un’vettura in fiamme, al cui interno era visibile una. All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato già operativa una squadra dei vigili deldel distaccamento di Sant’Ilario d’Enza, che aveva provveduto allo spegnimento del rogo. A seguito degli accertamenti è stato possibile risalire al proprietario del veicolo, residente a Cavriago, il quale ha confermato il furto della propriavettura e di unacontenente monili in oro e denaro in contanti, rubati durante un furto subitosua abitazione.

Carmiano, due auto a fuoco nella notte. S’indaga. Paura a Lissone, fiamme nel parcheggio: a fuoco un furgone e due auto. Auto a fuoco questa notte in città e in provincia, trovata una cassaforte rubata. Due auto a fuoco ad Albissola Marina, incendio domato dai vigili del fuoco. Incendio nella notte a Lissone: distrutti un furgone e due auto. Foligno, nella notte vanno a fuoco un furgone e due auto. Ne parlano su altre fonti

Foligno, nella notte vanno a fuoco un furgone e due auto - Indagini in corso a Foligno per risalire alle cause di un incendio che nella notte (erano da poco passate le 2,30) ha distrutto due auto e un furgone in ... (msn.com)

Salento, due auto distrutte in un incendio nella notte - Notte di fuoco a Carmiano, nel nord Salento. Due le auto distrutte in un incendio divampato mezz'ora dopo mezzanotte nell'area delle case popolari di via Kennedy. In fumo due vetture: ... (msn.com)

Due auto a fuoco ad Albissola Marina, incendio domato dai vigili del fuoco - Albissola Marina. Allarme questa mattina ad Albissola Marina per l’incendio di due autovetture parcheggiate. L’episodio si è verificato in via dell’Industria, per cause ancora in via di accertamento. (msn.com)