Disagi per i cantieri? È un restyling epocale

cantieri della Nuova Porrettana, gli allagamenti, le baby gang, le 5mila firme sul Pedretti, la raffica di multe nella Ztl tra Gran Reno e Unipol Arena, le nuove firme contro il tram e le dimissioni di tre neo consiglieri Pd descrivono una Casalecchio in subbuglio. Sindaco Matteo Ruggeri, si aspettava un inizio legislatura così in salita? "Non è una salita, ma una tappa dal ritmo alto e costante, dove il pensiero per il benessere di Casalecchio prevale sui personalismi. Sapevamo che in questo mandato c'era l'esigenza di risolvere problemi da tempo in attesa. Non credo né alle lune di miele né a particolari divisioni in città: ci misureremo al traguardo.

