Ilgiorno.it - Il dg di Bps, Pedranzini:: "Con Bper diremo addio a centocinquanta filiali"

BERBENNONon si spegne l’allarme tagli di personale in casa Bps, come sostenuto dai sindacati della categoria. Nella giornata di ieri, nel nuovo Centro Multifunzionale a S.Pietro Berbenno, si è svolto l’incontro tra le prime linee della banca finalizzato a illustrare le direttrici del nuovo piano industriale 2025-2027 "Our way forward". In sala 500 persone. Alla presenza dei vertici, sono stati approfonditi i pilastri strategici del piano, che mira a rafforzare ulteriormente il Gruppo. Il consigliere delegato Mario Albertoha risposto alle diverse domande arrivate dalla platea riguardo il futuro della banca e della rete di, a seguito dell’Offerta pubblica di scambio annunciata da. "La nostra risposta all’Ops, non concordata, lanciata da, è stata coerente con i valori che da sempre contraddistinguono la Banca Popolare di Sondrio: indipendenza, coesione e responsabilità verso soci, clienti e territori – ha detto -.