Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio sopraelevato: il progetto: "Svolta futurista per piazza Pertini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trovare unnel cuore pulsante di Ancona è diventato per molti residenti, lavoratori e visitatori una vera e propria odissea quotidiana. La cronica carenza di posti auto nel centro sta generando sempre più frustrazione, congestionando il traffico e penalizzando le attività commerciali. In questo contesto, una proposta è tornata ad animare il dibattito cittadino: la realizzazione delinper ricavare circa 150 posti auto oltre a 122 spazi per bancarelle ed espositori. Nelladi circa 9mila metri, la sopraelevazione ne occuperebbe circa 5mila. Ilè stato curato dall’architetto Giorgio Domenici, docente presso la facoltà di Ingegneria della Politecnica. "Ho l’ufficio in via Montebello – spiega – e anno dopo anno la situazione continua a peggiorare.