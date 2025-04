Lecce-Venezia Catanzaro-Bari la serie C girone C la serie D girone H Calcio | gli impegni delle squadre pugliesi oggi

Calcio di serie A: si gioca Lecce-Venezia, confronto diretto per la salvezza.serie B: tra le gare in programma oggi Catanzaro-Bari (ore 15).serie C girone C: si disputano fra le partite odierne Cavese-Audace Cerignola e Monopoli-Potenza (ore 15).serie D girone H: oggi in programma Brindisi-Ugento, Costa d'Amalfi-Matera, Gravina in Puglia-Ischia, Real Acerrana-Fidrlis Andria (ore 15); Casarano-Manfredonia, Città di Fasano-Nocerina, Palmese-Francavilla in Sinni (ore 15,30); Virtus Francavilla Fontana-Angri (ore 16); Martina-Nardò (ore 17). L'articolo Lecce-Venezia, Catanzaro-Bari, la serie C girone C, la serie D girone H <small class="subtitle">Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi</small> proviene da Noi Notizie..

Lecce-Venezia, Catanzaro-Bari, la serie C girone C, la serie D girone H. Benfica - Farense. Venezia-Roma 0-1, un rigore di Dybala regala i tre punti ai giallorossi. Il gol che decide la partita nasce dalle mani di Tudor. Catanzaro-Venezia 3-2: al Parma basta un punto per la A.

