Ilgiorno.it - Salvato dalla musica. Diego Vergani, 15 anni più forte della malattia. Premiato dal suo “mito“

deve compiere 15a giugno, va a scuola, gioca a tennis e a scacchi, suona il piano, con il quale ha da poco vinto anche un concorso nazionale. Presto incontrerà il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, che ieri lo ha nominato AlfiereRepubblica. A(in primo piano con la mamma nella fotofesta), un anno e mezzo fa, è stato scoperto un tumore in fase avanzata che aveva ricoperto tutta l’area del cervelletto, costringendolo ad un intervento chirurgico urgentissimo, con poche speranze di riuscita e alto rischio di compromettere le sue funzioni motorie. Ma lui ha affrontato un percorso durissimo con grande coraggio e ottimismo, facendosua passione per la"l’energia che alimenta la sua resilienza", come si legge nella motivazione. La storia dice la racconta mamma Francesca, con cui ha vissuto praticamente in simbiosi da quel 26 settembre 2023, quando all’Istituto Besta di Milano è arrivata la terribile diagnosi.