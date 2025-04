Ilgiorno.it - Valli, chiusura con beffa finale. Le maniglie di design brianzolo saranno prodotte nel Regno Unito

Lo scorso mese di settembre la doccia fredda con l’annuncio dell’imminentedella, 90 anni di storia nelledi, poi due mesi di trattativa con la multinazionale Asso Abloy che ribadiva l’impossibilità di continuare nella produzione dello storico marchio e il 30 dicembre l’ultimo giorno di lavoro nello storico stabilimento di Renate per i 37 dipendenti rimasti. Oggi, dopo la firma degli accordi sindacali che hanno garantito agli ex lavoratori la tutela economica dello Stato, l’annuncio della multinazionale che la storia dellaproseguirà nelcon 11 modelli digià pronti entro giugno. La lettera che farà discutere è quella inviata in questi giorni a tutti i clienti dal direttore vendite del brand, per conto di Carlisle Brass, l’azienda del, appartenente allo stesso gruppo Asso Abloy, che distribuirà le storichenate in Brianza.