Furgone senza targa Inseguimento a Gaggiano

Inseguimento è partito da Gaggiano, dove gli agenti dell'Unione Fontanili avevano notato un Furgone con le targhe oscurate e tre persone a bordo a volto coperto, ed è finito al campo nomadi di via Negrotto a Milano. Qui gli operatori dei Fontanili sono stati bloccati da una barricata costruita dagli occupanti del campo con carriole, carrelli e lavatrici e sono stati accerchiati dagli abitanti. Uno di loro si è posizionato con l'auto per bloccare la via di uscita, una stradina sterrata da cui è uscito poi il Furgone, facendo perdere le proprie tracce. Appena i carabinieri di Milano sono intervenuti con cinque equipaggi a sostegno degli agenti, gli abitanti si sono dati alla fuga. Gli operatori sono riusciti a identificarne alcuni, tra cui l'uomo che aveva provato a bloccare la strada: è stato denunciato.

Sull'auto a noleggio senza patente, fermato dopo venti chilometri d'inseguimento. Furti nell'opitergino, inseguimento a Castelfranco: Marca messa sotto scacco dai ladri. Lodi: la polizia blocca un furgone, rubato a Pandino, e lo restituisce subito al proprietario. Ragazzo senza patente e con targa al contrario sfreccia con l'auto davanti alle scuole inseguito dai carabinieri. Rocambolesca fuga in sella a una moto senza targa, giovane bloccato dalla Polizia. In fuga per 10 chilometri su un'auto rubata e senza patente, arrestato. Ne parlano su altre fonti

