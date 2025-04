Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | ultimi giorni

Leggi su Funweek.it

Per coloro che desiderano immergersi nell’esperienza dell’Hanami, la tradizionale osservazione dei fiori, non aspettare altri! I Sakura sono fioriti e stanno lentamente iniziando a perdere i loro petali. La massima concentrazione di fiori aperti, dura solo cinque.Non perdete inoltre la meraviglia del giardino delle Cascate, aperto dalle 8 alle 20, ma la cascata è attiva dalle 10 circa, scopri di più qui >>I, donati dalla città di Tokyo nel 1959 come simbolo di amicizia tra Italia e Giappone, sono principalmente della varietà Somei-Yoshino, che produce fiori di colore rosa pallido, quasi bianco. La loroinizia generalmente a metà marzo e raggiunge il picco tra la fine di marzo e i primi di aprile.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>—Ilè una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po’ di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali diin fiore.