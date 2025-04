Ilrestodelcarlino.it - Spaccio ai giardini Fava. Controlli della polizia. Quaranta identificati

Il lavoro fatto per ripristinare tranquillità e decoro in piazza XX Settembre sta lentamente dando i suoi frutti. "Ma bisogna perseverare, nella consapevolezza che il problema non lo si sradica – spiega il questore Antonio Sbordone –. Infatti adesso ci sono criticità in altre zone". Come i vicini, dove proprio venerdì laha organizzato un servizio di controllo, a seguito delle diverse segnalazioni arrivate dai cittadini e relative a fenomeni di. Il servizio è stato effettuato con personale del commissariato Due torri San Francesco, Reparto prevenzione crimine, team cinofili antidroga, Reparto mobile elocale e ha permesso di identificare complessivamente 40 soggetti stranieri, di cui 31 controllati all’interno dei. Due nigeriani, al termine degli accertamenti, sono risultati irregolari e sono stati dunque denunciati e messi a disposizione dell’ufficio Immigrazione per l’espulsione.