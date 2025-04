Laspunta.it - Denunce dei pozzi agricoli. C’è tempo fino a giugno

Leggi su Laspunta.it

dei: abbiamo vinto” Grande soddisfazione da parte dell’assessore all’agricoltura del comune di Cisterna, Lino del Prete. “Tanti imprenditoricon le nuove norme della Regione Lazio hanno ottenuto la possibilità di presentare le domande per ledeial 302025”.Finalmente qualche buona notizia per le aziende agricole locali sempre impegnate a contrastare situazioni avverse dovute al cambiamento climatico.Lino Del PreteL’assessore Del Prete, grazie alla sinergia con il sindaco Mantini, si è fatto portavoce dell’Ente presso la Pisana, riuscendo a far comprendere le istanze che giornalmente attanagliano le tante attività agricole presenti sul territorio comunale.“Ieri è stata pubblicata dalla Direzione regionale Lavori pubblici la Circolare interpretativa concernente l’applicazione della nuova normativa nella quale è riportato che le modifiche introdotte con il Collegato sono immediatamente esecutive.