Il giardino delle peonie è aperto solo per due mesi all’anno | quando ammirare lo spettacolo

Chi alle inflazionate rose preferisce le peonie, non può perdersi la fioritura di questi affascinanti fiori venerati in Cina, da ammirare presso il Centro Botanico Moutan, a Vitorchiano, nel Viterbese.

Fioritura 2025
Dal 29 marzo al 1 Giugno 2025, infatti, il giardino delle peonie è aperto ai visitatori dalle 9.30 alle 18.00 anche nei festivi e offre uno spettacolo di delicatezza, colori ed eleganza indimenticabile.

Dettaglio Orari:
tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi 9.30 – 18.00
aperto anche i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Il Colour cafè sarà aperto da sabato 29 marzo.

La fioritura segue indicativamente queste cadenze:
1/25 aprile periodo di fioritura delle peonie suffruticose;
25 aprile/10 maggio periodo di fioritura delle peonie della specie Rocki;
10/25 maggio periodo di fioritura delle peonie erbacee.

