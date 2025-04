Ilrestodelcarlino.it - Gli operatori: "Ora servono eventi all’altezza". Il centrodestra attacca il Comune: "Incapaci"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un vero terremoto quello scatenato dal divorzio tra Radio Deejay e Riccione dopo quasi 40 anni. Che infuoca il dibattito politico e preoccupa gli. Per l’ex sindaco Daniele Imola, che per primo avviò i rapporti con Linus finanziando i concerti in piazzale Roma con 85mila euro (passati a 140mila alla fine del mandato) "differenziare un po’ l’offerta era necessari. Ma Deejay fa parte della storia di Riccione, e per questo credo non sarà finita qui. Sono stato il primo a far uscire la radio da Aquafan, portandola in centro. E sono stato io a sposare Linus e Carlotta (Medas, riccionese doc)". Sul divorzio intervengono anche i comitati d’area. "è stata una sorpresa – spiega Maurizio Metto del consorzio di viale Ceccarini – Vedremo l’esito del nuovo programma di, alla fine quello che conta sono i risultati.