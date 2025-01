Liberoquotidiano.it - Sergio Conceiçao e la rissa con Calabria, spogliatoio Milan a pezzi: "Problemi privati che nessuno sa" | Video

Chi ha deciso di onorare la domenica non restando sotto le coperte a difendersi dalla pioggia, bensì andando a consumare il pranzo sugli spalti del Meazza per vedere-Parma, alla fine ne è uscito con un sospiro di sollievo sì, per quel 3-2 in rimonta colto solo al 94' da Chukwueze in modo rocambolesco, ma anche con un senso d'inquietudine. Per aver visto in campo una squadra slegata e svogliata, a tratti nervosa e che, infatti, a fine gara si è espressa al peggio, con il capitano Davidee il suo allenatore,che, per poco, non venivano alle mani, separati da compagni e staff tecnico. Le telecamere, impietose, hanno ripreso tutta la scena. Cosa sarebbe accaduto realmente? Secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, alla base della tensione ci sarebbe la partecipazione, venerdì scorso, di quattro giocatori del(Loftus-Cheek, Theo Hernandez, Camarda e lo stesso) al concerto di Lazza, noto tifoso rossonero.