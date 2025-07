L’app dell’Ue per tracciare gli utenti verificherà l’età

La Commissione Europea ha presentato un nuovo prototipo di applicazione digitale per la verifica dell' età degli utenti online, in linea con quanto previsto dal Digital Services Act (Dsa). L'obiettivo è rafforzare la protezione dei minori nel contesto digitale, fornendo strumenti che rispettino la privacy degli utenti e prevengano l'accesso ai contenuti inappropriati. Il progetto, illustrato dalla vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen, prevede lo sviluppo di un'applicazione in grado di accertare se un utente ha più di 18 anni, senza richiedere informazioni personali sensibili.

