Un caso di meningite a Pontassieve | scatta la profilassi paziente in ospedale

Pontassieve (Firenze), 14 luglio 2025 – Un caso di meningite da meningococco B è stato notificato in un uomo residente a Pontassieve. Il paziente al momento è ricoverato in un presidio ospedaliero dell'Ausl Toscana Centro. Lo comunica la stessa azienda sanitaria in una nota. Il team di medici e assistenti sanitari delle unità funzionali complesse di Igiene pubblica e Nutrizione Firenze 1 e 2 - si legge - ha avviato tempestivamente l'indagine epidemiologica e predisposto le misure di profilassi necessarie che hanno interessato i familiari, i conoscenti e i compagni di lavoro del paziente, in accordo con le indicazioni del ministero della Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un caso di meningite a Pontassieve: scatta la profilassi, paziente in ospedale

In questa notizia si parla di: pontassieve - caso - meningite - profilassi

Un caso di meningite a Pontassieve, avviata la profilassi dei contatti - PONTASSIEVE – È stato notificato un caso di meningite da meningococco B in un uomo residente a Pontassieve che al momento è ricoverato in un presidio ospedaliero della Usl Toscana Centro.

Meningite, caso a Pontassieve: uomo ricoverato in ospedale. Profilassi per amici e parenti - Un nuovo caso di meningite in Toscana. Si tratta di un uomo residente a Pontassieve (Firenze) colpito da Meningococco B e che al momento è ricoverato presso un ospedale della Asl Toscana centro L'articolo Meningite, caso a Pontassieve: uomo ricoverato in ospedale.

Un caso di meningite a Pontassieve: scatta la profilassi, paziente in ospedale; Meningite, caso a Pontassieve: uomo ricoverato in ospedale. Profilassi per amici e parenti; Notificato a Pontassieve un caso di meningite di tipo B, profilassi per familiari e conoscenti.

Caso di meningite in provincia di Firenze: avviata profilassi per familiari e conoscenti - FIRENZE – Caso di meningite (da meningococco B) per un residente di Pontassieve – in provincia di Firenze – che, al momento, è ricoverato in un presidio ospe ... Scrive dire.it

Caso di meningite nel Fiorentino, un uomo ricoverato - Notificato un caso di meningite da Meningococco B in un uomo residente a Pontassieve (Firenze) che al momento è ricoverato presso un ospedale della Asl Toscana centro. Come scrive ansa.it