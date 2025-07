I am not bound by my body | a Ostuni la mostra delle artiste Caroline e Joanna Lazzarini

OSTUNI - La galleria Orizzonti Arte Contemporanea di Ostuni inaugura sabato 19 luglio 2025, alle 20.00, la mostra bipersonale delle artiste inglesi Caroline e Joanna Lazzarini, dal titolo I am not bound by my body, a cura di Garry Roberts. Il progetto espositivo nasce dall'idea di riunire un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ostuni - bound - body - mostra

I am not bound by my body: a Ostuni la mostra delle artiste Caroline e Joanna Lazzarini.